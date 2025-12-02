Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Integrantes del grupo Oskarbi.

Oiartzun

Oskarbi ofrecerá este viernes un concierto en Landetxe

E. V.

OIARTZUN.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

El grupo Oskarbi protagonizará este viernes un concierto en Landetxe Kultur Aretoa. La actuación, que comenzará a las 19.30 horas, se incluye dentro de la programación organizada con motivo del Día del Euskera en Oiartzun. Las entradas ya están a la venta al precio de 12 euros a través de la página web del Ayuntamiento. También podrán adquirirse el mismo día en taquilla por 15 euros.

El público podrá disfrutar del buen hacer de los nueve componentes de esta formación de música popular vasca que se fundó a comienzos de la década de los setenta. De la presentación se ocupará Jon Martin.

