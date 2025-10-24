Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El concejal de Deporte, Edorta Fernandez, junto con diferentes agentes del pueblo, presentando la Semana del Deporte.

Oiartzun

Oiartzun se pone en movimiento con la celebración de su Semana del Deporte

La programación comienza hoy con dos sesiones de deporte adaptado abiertas al público

Elena Viñas

oiartzun.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

El Ayuntamiento y diferentes agentes locales han organizado, un año más, la Semana del Deporte de Oiartzun, que comienza hoy para prolongarse hasta el próximo día 31. La iniciativa se traduce en un «completo» programa de actividades, cuyo principal objetivo será «concienciar sobre la importancia de la actividad física para una vida saludable». También se mostrará la importancia de una buena alimentación y el ocio.

Según informan los organizadores a través de una nota de prensa, se dedicará una sección especial a las personas mayores, y se ha preparado una sesión de entrenamiento de fuerza dirigida a ellas. Entre los objetivos se encuentran prevenir la sarcopenia (la pérdida de masa muscular y fuerza), mejorar la movilidad y reducir el dolor articular.

Además de estas sesiones, se han organizado también actividades para todas las edades, condiciones físicas y aficiones, con el fin de mostrar las posibilidades existentes para todos. Entre otras cosas, habrá oportunidad de jugar y ver pádel y fútbol adaptado, y los más pequeños de la casa podrán hacer gimnasia en familia.

La Semana del Deporte cerrará esta última edición con la entrega de Premios del Deporte. El acto tendrá lugar el 31 de octubre. Todas las actividades serán gratuitas.

La programación arranca esta misma mañana con pádel adaptado, de 09.30 a 11.00 horas, en Konzejupe, de la mano de Mindara. A continuación, se ofrecerá una sesión de fútbol adaptado, prevista de 11.30 a 13.00, en el campo de fútbol Karla Lekuona, de la mano de Mindara y Oiartzun Kirol Elkartea.

En los próximos días habrá sesiones de baile y nordic walking, puertas abiertas en OTXE, una conferencia sobre nutrición deportiva, torneos de toca y rana, gimnasia familiar y proyecciones, entre otros actos.

