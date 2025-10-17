Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

La Oficina de Energía ofrece información sobre TUR

E. V.

Oiartzun.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Comenta

La Oficina de Energía de Oarsoaldea informa que ya se han publicado los nuevos precios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, que entraron en vigor el pasado 1 de octubre. Esta tarifa, regulada por el Gobierno, sigue siendo «la opción más económica del mercado para los consumidores de gas natural».

Desde la Oficina de Energía de Oarsoaldea animan a todas las personas interesadas a informarse sobre la tarifa regulada TUR del gas. Su equipo está disponible para ofrecer información personalizada y resolver cualquier duda sobre este y otros temas relacionados con la energía todos los lunes en Oiar-tzun, concretamente, en el punto de atención situado en la calle Mendiburu, 3.

