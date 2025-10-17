La Oficina de Energía ofrece información sobre TUR

OiartzunLa Oficina de Energía ofrece información sobre TUR
E. V.
Oiartzun.
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49
La Oficina de Energía de Oarsoaldea informa que ya se han publicado los nuevos precios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, que entraron en vigor el pasado 1 de octubre. Esta tarifa, regulada por el Gobierno, sigue siendo «la opción más económica del mercado para los consumidores de gas natural».
Desde la Oficina de Energía de Oarsoaldea animan a todas las personas interesadas a informarse sobre la tarifa regulada TUR del gas. Su equipo está disponible para ofrecer información personalizada y resolver cualquier duda sobre este y otros temas relacionados con la energía todos los lunes en Oiar-tzun, concretamente, en el punto de atención situado en la calle Mendiburu, 3.