El Miren Taberna OKE se hizo con los tres puntos en juego en Altza

El Miren Taberna OKE, el equipo que milita en la categoría de Primera División de Gipuzkoa, se hizo con los tres puntos en juego ... en el partido que disputó el pasado fin de semana ante el Makax Gorka Margoak en el polideportivo del barrio donostiarra de Altza. El encuentro comenzó bien para el conjunto oiartzuarra, que en el minuto diez ya ganaba 0-2 gracias a dos goles de Xabier Azpiroz. Sin embargo, el equipo de Donostia logró empatar antes del descanso.

En la segunda mitad, el Miren Taberna OKE fue muy superior y gracias a los goles de Mikel Altuna, Antxon Urrosolo e Iker Salvador, el partido terminó con victoria del OKE por un resultado de 2-5. Esta escuadra se enfrentará el próximo viernes, a las 20.00 horas, al Altza la Terraza en el polideportivo Elorsoro.

Derrota en Gasteiz

La otra cara de la moneda la protagonizó el equipo de Tercera División estatal del Oiartzun, que no pudo anotar ningún punto en su enfrentamiento ante el Aurrera de Vitoria. El partido comenzó muy igualado, con ambas escuadras creando ocasiones de gol, pero la local la que se adelantó a cuatro minutos del descanso. A un minuto del final de la primera parte, los de Vitoria-Gasteiz volvieron a marcar, ganando 2-0.

La segunda parte también fue muy igualada y, a falta de cinco minutos para el final del partido, Xabier Oiarbide redujo la ventaja. Aunque se crearon nuevas ocasiones, no hubo más goles y el partido finalizó con un resultado de 2-1.

El Oiartzun jugará el miércoles en Ribabellosa en la tercera ronda de la Copa Vasca y el sábado se enfrentará al Donipari en el derbi previsto, a las 16.30, en el Elorsoro.