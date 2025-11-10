Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los jugadores del Miren Taberna OKE durante el encuentro celebrado en el polideportivo de Altza.

Oiartzun

El Miren Taberna OKE se hizo con los tres puntos en juego en Altza

No corrió la misma suerte el equipo de Tercera División, que cayó derrotado en su visita al Aurrera de Vitoria

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

El Miren Taberna OKE, el equipo que milita en la categoría de Primera División de Gipuzkoa, se hizo con los tres puntos en juego ... en el partido que disputó el pasado fin de semana ante el Makax Gorka Margoak en el polideportivo del barrio donostiarra de Altza. El encuentro comenzó bien para el conjunto oiartzuarra, que en el minuto diez ya ganaba 0-2 gracias a dos goles de Xabier Azpiroz. Sin embargo, el equipo de Donostia logró empatar antes del descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

