El Miren Taberna OKE se hizo con los tres puntos en juego en Tolosa

En la categoría de Tercera División estatal, el principal equipo de fútbol sala de Oiartzun Kirol Elkartea no pudo sumar ningún punto en el ... partido disputado este pasado fin se semana ante el Mondrate en el polideportivo Elorsoro.

El encuentro comenzó bien para el conjunto local, que se adelantó en el minuto diez gracias a un gol de Ivan Romero. A pesar de crear más ocasiones, el marcador con el que se llegó al descanso fue de 1-0.

El Arrasate consiguió igualar este cuando faltaban únicamente diez minutos para el final del partido.

Los oiartzuarras consiguieron volver a adelantarse en el marcador gracias a un gol de Aitzol Salaberria, pero en la siguiente jugada, sus rivales lograron nuevamente empatar (2-2).

El equipo de Oiartzun arriesgó para marcar el tercer gol de la contienda y los de Arrasate aprovecharon dos contraataques para marcar sendos goles. Finalmente, el derbi guipuzcoano terminó 2-4.

Victoria ante el Tolosala

La otra cara de la moneda la protagonizó el Miren Taberna OKE. Este equipo de Primera División de Gipuzkoa se trajo de Tolosa los tres puntos en juego.

El encuentro no empezó bien para los de Oiartzun, ya que el Tolosala se adelantó en el minuto siete. Sin embargo, no se rindieron y lograron remontar la contienda gracias a los goles de Iker Salvador y Kai Jimeno. Pese a ello, el equipo local empató antes del descanso.

En la segunda mitad, el Miren Taberna OKE dominó el juego y creó una ocasión tras otra. El tercer gol del Oiartzun lo marcó Pavel Garrido y el cuarto, Mateo Bacchi. Una vez más, el equipo local reaccionó y redujo la ventaja anotando el tercer gol de la jornada

En los últimos cinco minutos, gracias a dos goles más de Iker Salvador y otro tanto de Kai Jimeno, los oiartzuarras consiguieron redondear el marcador con el resultado final de 3-7.

El próximo viernes, a las 20.00 horas, se enfrentarán al equipo de Idiazabal en el polideportivo Elorsoro.