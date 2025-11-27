Mirari Martiarena actuará este domingo en Gezala

OiartzunMirari Martiarena actuará este domingo en Gezala
Oiartzun
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43
La oiartzuarra Mirari Martiarena ofrecerá este domingo una representación de su última propuesta, 'Norbere mundu intimo', en el Auditorio Gezala de Lezo. El título, basado ... en el nombre de una melodía creada por Maialen Lujanbio, define un espectáculo que mezcla el monólogo y los bertsos. Mientras la propia Martiarena protagoniza los diferentes monólogos inspirados en distintos temas, los bertsos corren a cargo de la bertsolari que la acompaña en cada sesión. En este caso, Ane Labaka.
La función comenzará a las 19.30 horas. El precio de la entrada, que puede adquirirse a través de la web del Ayuntamiento de Lezo, es de 8 euros.
