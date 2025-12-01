El marcador no se movió en la cita del Regional de Honor

OiartzunEl marcador no se movió en la cita del Regional de Honor
Oiartzun
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30
Con empate a cero goles concluyó el partido que enfrentaba al equipo masculino de Regional de Honor del Oiartzun con el Lagun Onak en Azpeitia. ... Pese a que consiguieron adelantarse en los primeros minutos de la primera parte gracias a un error del rival, con el paso del tiempo, este se volvió cada vez más peligroso y empató antes del descanso. La segunda parte continuó de la misma forma, sin que ninguno de los dos equipos consiguiera convertir en gol sus ocasiones claras.
Alineación: Valdés, Irazoki, Pérez, Mitxelena, Jonma, Telle, Aranburu, Amigot, Etxabe, Korta y Aitzuri.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión