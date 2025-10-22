Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oiartzun

Lur Korta protagoniza una sesión de cuentacuentos

Elena Viñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Los más pequeños de la casa están de enhorabuena, ya que esta misma tarde tendrán la oportunidad de disfrutar de una nueva sesión de cuentacuentos ... de la mano de Lur Korta. La actividad se llevará a cabo, a partir de las 17.30 horas, en la biblioteca municipal Manuel Lekuona.

