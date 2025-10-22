Lur Korta protagoniza una sesión de cuentacuentos

Los más pequeños de la casa están de enhorabuena, ya que esta misma tarde tendrán la oportunidad de disfrutar de una nueva sesión de cuentacuentos ... de la mano de Lur Korta. La actividad se llevará a cabo, a partir de las 17.30 horas, en la biblioteca municipal Manuel Lekuona.

Esta iniciativa, incluida dentro de la programación anual que organiza el Ayuntamiento para fomentar la afición por la lectura, está dirigida a niños de entre dos y tres años de edad.

Además, se anuncia una nueva sesión de cuentacuentos destinada a niños mayores de cuatro años para mañana, a las 17.30. En esta ocasión el narrador invitado es Pello Añorga.