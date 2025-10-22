Lur Korta protagoniza una sesión de cuentacuentos

OiartzunLur Korta protagoniza una sesión de cuentacuentos
Oiartzun
Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09
Los más pequeños de la casa están de enhorabuena, ya que esta misma tarde tendrán la oportunidad de disfrutar de una nueva sesión de cuentacuentos ... de la mano de Lur Korta. La actividad se llevará a cabo, a partir de las 17.30 horas, en la biblioteca municipal Manuel Lekuona.
Esta iniciativa, incluida dentro de la programación anual que organiza el Ayuntamiento para fomentar la afición por la lectura, está dirigida a niños de entre dos y tres años de edad.
Además, se anuncia una nueva sesión de cuentacuentos destinada a niños mayores de cuatro años para mañana, a las 17.30. En esta ocasión el narrador invitado es Pello Añorga.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión