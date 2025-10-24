Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oiartzun

Lorentxo Garmendia construirá una escultura efímera en Arizmendienea

E. V.

oiartzun.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

Lorentxo Garmendia construirá mañana, domingo, una escultura provisional en el jardín de Arizmendienea. Empleará, para ello, tanto trozos de madera como piedras que el mar ha arrastrado hasta la costa. El resultado de su trabajo será algo efímero, como podrán comprobar quienes asistan como espectadores para disfrutar del proceso de creación que se desarrollará en vivo.

Esta intervención artística forma parte del proyecto titulado 'Euskal eskultura bizirik', que organizan la asociación cultural y artística Pagoarte, Eskuahaldunak Eskultoreen Elkartea y la ludoteca Abaraxka.

La propuesta comenzará a las 11.00 horas en el mismo jardín en el que desde el pasado día 11 se exponen los trabajos realizados por otros artistas, como Guillermo Olmo, Blanca Sagasti, Iñigo Aristegi, Anton Mendizabal, Pablo Zuriarrain, Uxue Lasa, Anjel Navas y Leire Sainz de Aja.

Paralelamente, en la Capilla de San Juan se exponen diferentes obras de Ainara Lasa, Idoia Beratarbide, Onintza Etxebeste, Belén Moreno, Anton Mendizabal, Lorentxo Garmendia, Pablo Zuriarrain, Juan Aizpitarte y Mikel Barrero.

Las dos exposiciones se clausurarán mediante un acto convocado para el próximo 2 de noviembre, a las 18.00 horas. De esta forma, se pondrá punto final a la programación que vivió el pasado día 11 su pistoletazo de salida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lorentxo Garmendia construirá una escultura efímera en Arizmendienea