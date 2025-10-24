Lorentxo Garmendia construirá una escultura efímera en Arizmendienea

E. V. oiartzun. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Lorentxo Garmendia construirá mañana, domingo, una escultura provisional en el jardín de Arizmendienea. Empleará, para ello, tanto trozos de madera como piedras que el mar ha arrastrado hasta la costa. El resultado de su trabajo será algo efímero, como podrán comprobar quienes asistan como espectadores para disfrutar del proceso de creación que se desarrollará en vivo.

Esta intervención artística forma parte del proyecto titulado 'Euskal eskultura bizirik', que organizan la asociación cultural y artística Pagoarte, Eskuahaldunak Eskultoreen Elkartea y la ludoteca Abaraxka.

La propuesta comenzará a las 11.00 horas en el mismo jardín en el que desde el pasado día 11 se exponen los trabajos realizados por otros artistas, como Guillermo Olmo, Blanca Sagasti, Iñigo Aristegi, Anton Mendizabal, Pablo Zuriarrain, Uxue Lasa, Anjel Navas y Leire Sainz de Aja.

Paralelamente, en la Capilla de San Juan se exponen diferentes obras de Ainara Lasa, Idoia Beratarbide, Onintza Etxebeste, Belén Moreno, Anton Mendizabal, Lorentxo Garmendia, Pablo Zuriarrain, Juan Aizpitarte y Mikel Barrero.

Las dos exposiciones se clausurarán mediante un acto convocado para el próximo 2 de noviembre, a las 18.00 horas. De esta forma, se pondrá punto final a la programación que vivió el pasado día 11 su pistoletazo de salida.