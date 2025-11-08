Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo de trabajo de Hitzen Lihoa durante la presentación.

Oiartzun

Hitzen Lihoa celebrará desde mañana una nueva edición centrada en la intimidad

La programación, que se prolongará hasta el día 16, se abrirá con una exposición de pintura

E. V.

oiartzun.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

La iniciativa Hitzen Lihoa presenta su octava edición centrada en la intimidad. Así lo han señalado sus responsables en una rueda de prensa, en la que han señalado que pretenden ofrecer «una dimensión colectiva, cultural y política» a la intimidad y, a través de diversas disciplinas, proporcionará un espacio para reflexionar y experimentar con el papel que desempeña el entorno en la construcción de la intimidad.

La programación comenzará mañana y se prolongará hasta el día 16 con una decena de propuestas diferentes. La primera de ellas es la inauguración este lunes, a partir de las 19.00 horas, de la exposición de pintura 'Intimidad plástica', que podrá visitarse en la entrada del edificio Landetxe, junto a la cafetería.

Con la intimidad como tema, han propuesto crear pinturas a los grupos de alumnos de Oiartzun para, «de forma libre, individual o en grupo y en múltiples técnicas», obtener diferentes resultados que explorar.

