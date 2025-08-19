Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Oiartzun

El grupo municipal de EAJ-PNV pide más vivienda pública en Oiartzun

E.V.

oiartzun.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:56

EAJ-PNV de Oiartzun denuncia a través de una nota de prensa la política de vivienda del actual equipo de Gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Joana Mendiburu Garayar, y pide a los responsables del Ayuntamiento una planificación «seria» y «valiente» con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En el mismo texto, la formación jeltzale asegura que en Oiartzun el incremento de las necesidades de vivienda es «cada vez mayor».

Asimismo, añade que «este crecimiento demográfico necesita soluciones adecuadas para todas las familias y, en especial, para jóvenes, mayores y personas con menos recursos».

Proyectos «en el aire»

Sin embargo, según sostiene EAJ-PNV, el actual Gobierno de EH Bildu no ha dado la respuesta «de urgencia» que requiere la situación que se vive hoy en día. En ese sentido, la portavoz del partido jeltzale en el Consistorio oiartzuarra, Janire Mitxelena, ha denunciado que «la falta de planificación y la escasez de VPO son una realidad en el pueblo».

«Mientras en otros municipios se está impulsando la vivienda pública y sostenible, en Oiartzun se han dejado en el aire los proyectos acordados», manifiesta Mitxelena.

A favor de más VPO

EAJ-PNV deja clara su visión de que el acceso a una vivienda digna «es un derecho, no un lujo», y que el Ayuntamiento debe colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco para impulsar más vivienda pública.

Para finalizar, la formación jeltzale advierte mediante su nota de prensa que «no se puede permitir que el futuro de la ciudadanía de Oiartzun quede sometido a la especulación inmobiliaria».

«El Gobierno debe actuar con valentía y con visión a largo plazo. Oiartzun necesita más suelo protegido, alquileres asequibles y proyectos para las nuevas generaciones. Los vecinos de la localidad merecen unas viviendas dignas, y garantizarlo es una obligación del Ayuntamiento», concluyen los jeltzales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El grupo municipal de EAJ-PNV pide más vivienda pública en Oiartzun