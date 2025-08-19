El grupo municipal de EAJ-PNV pide más vivienda pública en Oiartzun

E.V. oiartzun. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

EAJ-PNV de Oiartzun denuncia a través de una nota de prensa la política de vivienda del actual equipo de Gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Joana Mendiburu Garayar, y pide a los responsables del Ayuntamiento una planificación «seria» y «valiente» con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En el mismo texto, la formación jeltzale asegura que en Oiartzun el incremento de las necesidades de vivienda es «cada vez mayor».

Asimismo, añade que «este crecimiento demográfico necesita soluciones adecuadas para todas las familias y, en especial, para jóvenes, mayores y personas con menos recursos».

Proyectos «en el aire»

Sin embargo, según sostiene EAJ-PNV, el actual Gobierno de EH Bildu no ha dado la respuesta «de urgencia» que requiere la situación que se vive hoy en día. En ese sentido, la portavoz del partido jeltzale en el Consistorio oiartzuarra, Janire Mitxelena, ha denunciado que «la falta de planificación y la escasez de VPO son una realidad en el pueblo».

«Mientras en otros municipios se está impulsando la vivienda pública y sostenible, en Oiartzun se han dejado en el aire los proyectos acordados», manifiesta Mitxelena.

A favor de más VPO

EAJ-PNV deja clara su visión de que el acceso a una vivienda digna «es un derecho, no un lujo», y que el Ayuntamiento debe colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco para impulsar más vivienda pública.

Para finalizar, la formación jeltzale advierte mediante su nota de prensa que «no se puede permitir que el futuro de la ciudadanía de Oiartzun quede sometido a la especulación inmobiliaria».

«El Gobierno debe actuar con valentía y con visión a largo plazo. Oiartzun necesita más suelo protegido, alquileres asequibles y proyectos para las nuevas generaciones. Los vecinos de la localidad merecen unas viviendas dignas, y garantizarlo es una obligación del Ayuntamiento», concluyen los jeltzales.