Fin de semana de derrotas en el campo de Karla Lekuona

OiartzunFin de semana de derrotas en el campo de Karla Lekuona
Los principales equipo del Oiartzun perdieron sus respectivos compromisos de liga en Ugaldetxo
Oiartzun
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26
El principal equipo femenino del Oiartzun encajó una derrota en su último partido en casa. Las chicas perdieron 3-5 ante el Mariño en ... un encuentro que se caracterizó por su poco control y por muchas idas y venidas.
El Mariño materializó las diferentes ocasiones que se le plantearon, mientras que las oiartzuarras no lograron acertar. Además, fue el primero el que se impuso en las transiciones registradas.
Por otra parte, el equipo masculino de Regional de Honor disputó una primera parte bastante igualada. En segunda, en cambio, el Euskalduna marcó dos tantos. Los del OKE perdieron 1-2.
