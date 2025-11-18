Fallece el excorresponsal de DV Joxe Mari Sanzberro

OiartzunFallece el excorresponsal de DV Joxe Mari Sanzberro
OIARTZUN.
18 de noviembre 2025
Joxe Mari Sanzberro, quien fuera durante varias décadas corresponsal de El DIARIO VASCO en Oiartzun bajo el seudónimo de Egarriz, realizando un gran trabajo con gran esmero y deidcación, falleció este lunes a los 84 años de edad. Nacido en el caserío Garmenditxiki del barrio de Iturriotz, Sanzberro se caracterizó por ser una persona polifacética y muy trabajadora. Su fe le llevó de joven al Seminario, desde donde dio el salto al mundo de la banca, en el que trabajó hasta su jubilación. Además de recoger el día a día de este municipio en DV, también fue secretario de la asociación Lartaun, secretario de Oiartzun Kirol Elkartea, miembro activo del Anuario de Xanistebanak, profesor y alma máter de la comisión para la rehabilitación y restauración de la iglesia parroquial de Doneztebe.