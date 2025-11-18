Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oiartzun

Fallece el excorresponsal de DV Joxe Mari Sanzberro

E. V.

OIARTZUN.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Joxe Mari Sanzberro, quien fuera durante varias décadas corresponsal de El DIARIO VASCO en Oiartzun bajo el seudónimo de Egarriz, realizando un gran trabajo con gran esmero y deidcación, falleció este lunes a los 84 años de edad. Nacido en el caserío Garmenditxiki del barrio de Iturriotz, Sanzberro se caracterizó por ser una persona polifacética y muy trabajadora. Su fe le llevó de joven al Seminario, desde donde dio el salto al mundo de la banca, en el que trabajó hasta su jubilación. Además de recoger el día a día de este municipio en DV, también fue secretario de la asociación Lartaun, secretario de Oiartzun Kirol Elkartea, miembro activo del Anuario de Xanistebanak, profesor y alma máter de la comisión para la rehabilitación y restauración de la iglesia parroquial de Doneztebe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece el excorresponsal de DV Joxe Mari Sanzberro