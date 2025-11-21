Los equipos del OKE tratarán de sumar nuevas victorias

os diferentes equipos de Oiartzun Kirol Elkartea afrontan un nuevo fin de semana repleto de citas deportivas. Para empezar, el principal conjunto femenino juega hoy, ... sábado, ante el Eibar. El partido se disputará, a partir de las 17.30 horas, en el campo de fútbol de Areitio 2.

Las chicas se impusieron 3-2 al Athletic en su último encuentro. Fue un partido muy trabajado, en el que las oiartzuarras se hicieron con los tres puntos en juego, a pesar de que sus contrincantes tuvieron la posesión del balón.

«Aunque empezamos perdiendo, nos recuperamos, tuvimos paciencia ¡y acabamos ganando!», celebraban las locales al término de la contienda.

Partido en casa

Con victoria (0-1) finalizó también el partido que enfrentó al equipo masculino de Regional de Honor del Oiartzun con el Orioko. En una primera parte que terminó en empate, el rival salió con mucha fuerza, pero los del OKE tuvieron más ocasiones claras de gol. En la segunda parte, ambos equipos tuvieron más oportunidades y, en los últimos minutos, a balón parado, los oiartzuarras consiguieron marcar el gol de la victoria.

Los vencedores de la jornada volverán mañana a la carga. En esta ocasión, medirán fuerzas con el Mutriku. La contienda se celebrará, a las 12.00, en el campo de fútbol de Karla Lekuona.