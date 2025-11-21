Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de Regional de Honor en su último partido.
Oiartzun

Los equipos del OKE tratarán de sumar nuevas victorias

Las chicas se enfrentan esta tarde al Eibar en Areitio 2 y los chicos, mañana al Mutriku en el Karla Lekuona

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

os diferentes equipos de Oiartzun Kirol Elkartea afrontan un nuevo fin de semana repleto de citas deportivas. Para empezar, el principal conjunto femenino juega hoy, ... sábado, ante el Eibar. El partido se disputará, a partir de las 17.30 horas, en el campo de fútbol de Areitio 2.

