Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El equipo de Tercera División estatal del Oiartzun jugó este pasado fin de semana en Elorsoro ante el Kukuyaga.

Oiartzun

Los equipos de fútbol sala del Oiartzun no lograron hacerse con ningún punto

El principal conjunto del OKE cayó derrotado ante el Kukuyaga Etxebarri, lo mismo que el Miren Taberna en su partido ante el Eguzki

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

Con sendas derrotas se cierra el fin de semana para los dos equipos de fútbol sala de Oiartzun Kirol Elkartea. A pesar de que ... pelearon por adjudicarse alguno de los puntos en juego, sus esfuerzos resultaron finalmente inútiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los equipos de fútbol sala del Oiartzun no lograron hacerse con ningún punto

Los equipos de fútbol sala del Oiartzun no lograron hacerse con ningún punto