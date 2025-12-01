Los equipos de fútbol sala del Oiartzun no lograron hacerse con ningún punto

Con sendas derrotas se cierra el fin de semana para los dos equipos de fútbol sala de Oiartzun Kirol Elkartea. A pesar de que ... pelearon por adjudicarse alguno de los puntos en juego, sus esfuerzos resultaron finalmente inútiles.

En la Tercera División estatal, el equipo de Oiartzun no pudo sumar ningún punto en el partido disputado ante el conjunto Kukuyaga Etxebarri en el polideportivo municipal Elorsoro. La primera parte del encuentro fue bastante igualada, pero el equipo bilbaíno aprovechó mejor sus ocasiones de gol y se marchó al descanso con un marcador de 0-3.

El gol de Xabier Oiarbide llegó en el tercer minuto de la segunda parte. Los oiartzuarras crearon más ocasiones para recortar distancias, pero no las aprovecharon y, una vez más, el equipo visitante marcó dos goles para poner el 1-5. Aitzol Salaberria puso el 2-5, pero los vizcaínos aprovecharon los contraataques para marcar dos goles más, terminando el partido con derrota local 2-7.

Los del Oiartzun se enfrentarán este próximo viernes, a las 21.00 horas, en Ibarra, al equipo local.

Encuentro muy disputado

En la Primera División guipuzcoana, el equipo de Miren Taberna OKE tampoco pudo hacerse con ningún punto en el partido disputado igualmente en la cancha de Elorsoro.

La contienda comenzó bien para el conjunto oiartzuarra, creando ocasiones claras de gol. Fue de este modo cómo se llegó el gol de Iker Salvador en el minuto siete. Entonces el equipo de Lasarte Eguzki reaccionó y marcó tres goles consecutivos en tres minutos.

Antes del descanso, los del OKE consiguieron empatar tres contra tres gracias a los goles de Kai Jimeno y Xabier Azpiroz.

En la segunda mitad, el equipo de Lasarte tuvo un mejor rendimiento y marcó otros dos tantos. Gracias a otro gol de Iker Salvador el Miren Taberna OKE redujo distancias, pero una vez más los lasartearras respondieron bien con otro gol.

Aunque Iker Salvador redujo distancias con su tercer gol, no fue suficiente y el marcador final fue de 5-6.