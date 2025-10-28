Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores del OKE.

Oiartzun

El equipo de fútbol sala de Oiartzun logró su primera victoria de la temporada en Bilbao

E. V.

Oiartzun.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:00

En la Tercera División estatal de fútbol sala, el equipo de Oiartzun consiguió su primera victoria en liga ante el equipo de Otxartabe en un partido disputado en Bilbao. El encuentro comenzó bien para losa oiartzuarras, que marcaron el primer gol de la contienda en el minuto dos con Iñaki Olazi.

El equipo local empató a falta de cinco minutos para el final de la primera parte, pero Iñaki Olaziregi volvió a marcar el segundo gol antes del descanso.

La segunda mitad fue muy igualada y, a falta de tres minutos para el final del partido, Luken Vicente marcó el 1-3 con el que concluyó este duelo.

Los de Oiartzun disputarán este viernes, a las 20.00 horas, el derbi ante comarcal ante el Afantxo en el polideportivo Elorsoro.

Por otra parte, en la Primera División de Gipuzkoa, el Miren Taberna OKE se impuso 0-6 al equipo de Idiazabal.

En los primeros quince minutos, los oiartzuarras se pusieron 3-0 por delante en el marcador gracias a los goles de Iker Salvador, Antxon Urrosolo y Kai Jimeno.

El partido continuó en la segunda mitad con el Miren Taberna OKE dominando el juego y el equipo de Idiazabal pasando apuros.

Los oiartzuarras marcaron tres goles más. Kai Jimeno fue el autor de dos de ellos y Manex Arrutik, del otro.

