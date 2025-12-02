EAJ-PNV alerta de carencias estratégicas en la propuesta de presupuestos de 2026

EAJ-PNV de Oiartzun ha hecho pública su valoración sobre el proyecto de presupuestos municipales para el próximo año en una posición que define ... como «constructiva, exigente y orientada al interés general».

El grupo jeltzale destaca que, aunque existen elementos positivos, el documento presentado por el equipo de Gobierno municipal de EH Bildu mantiene «vacíos significativos» en áreas «clave» para el futuro de la localidad, especialmente en lo relativo al polígono de Lanbarren y al sistema de recogida de residuos.

Durante la negociación presupuestaria, EAJ-PNV puso sobre la mesa tres prioridades fundamentales: la creación de un programa sólido de apoyo psicológico para la juventud, la elaboración de un diagnóstico independiente y un plan de reactivación para Lanbarren, y el impulso de proyectos que fomenten la participación intergeneracional.

Sin embargo, la formación señala que ninguna de estas líneas estratégicas cuenta todavía con un compromiso concreto, especialmente en lo referente a Lanbarren, un área que consideran «motor económico» de Oiartzun y cuyo deterioro físico, problemas de accesibilidad y pérdida de actividad requieren una actuación «urgente y planificada».

Dudas sobre el modelo actual

En relación con el sistema de residuos, EAJ-PNV reconoce como «positivo» el acuerdo para constituir una comisión técnico-política, pero insiste en que siguen existiendo dudas sobre los costes reales y la sostenibilidad financiera del modelo, reclamando mayor transparencia y garantías para la ciudadanía.

En palabras del grupo jeltzale, «no venimos a bloquear nada, pero persisten dos vacíos fundamentales: Lanbarren y la financiación del sistema de residuos. Para garantizar el futuro de Oiartzun, hace falta planificación real y compromiso firme».

EAJ-PNV reafirma su disposición a seguir trabajando para mejorar el presupuesto y lograr que responda a las necesidades reales de la ciudadanía. No obstante, advierte que la colaboración «no puede basarse en la improvisación ni en la ausencia de una visión estratégica».