Los dos principales equipos del OKE juegan este sábado en el Karla Lekuona

Este fin de semana la cartelera de Oiartzun Kirol Elkartea presenta pocos partidos como consecuencia del puente festivo. «Nuestros equipos descansan y cargarán pilas ... para el próximo fin de semana», manifiestan los miembros de la junta directiva de este club de fútbol.

Los que sí jugarán hoy, sábado, son los conjuntos que compiten en las principales categorías. Para empezar, las chicas se enfrentarán al Bizkerre B de la localidad vizcaína de Getxo en un encuentro previsto, a partir de las cuatro de la tarde, en casa. Los aficionados tendrán la oportunidad de animar a las locales que regresan a la competición con fuerzas renovadas tras haber descansado el fin de semana pasado.

Además, el campo de fútbol de Karla Lekuona también será escenario del encuentro que protagonizará el equipo masculino de Regional de Honor. Los oiartzuarras medirán fuerzas, a las doce del mediodía, con el Elgoibar.

Los chicos tratarán de resarcirse del empate (0-0) con el que se saldó su último partido, el que les enfrentó al Lagun Onak en su desplazamiento a Azpeitia.

Inscripción abierta

Oiartzun Kirol Elkartea ha presentado el campus de invierno Koldo Fernández que ha organizado para este mes de diciembre y comienzos de enero. Más concretamente, la iniciativa se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero.

El campus está abierto a la participación tanto de niños como de niñas que tengan entre ocho y catorce años de edad, es decir, de las categorías benjamín, alevín e infantil. El precio es de 95 euros para los integrantes del OKE y de 110 euros, para el resto. Más información, llamando al 628 519 123 y al 609 502 189.