Los dos principales equipo de fútbol de Oiartzun juegan este sábado en Karla Lekuona

El campo de fútbol de Karla Lekuona se convertirá hoy sábado en escenario de los partidos que disputarán los dos principales equipos de fútbol ... de Oiartzun Kirol Elkartea. Las primeras en jugar serán las chicas de Tercera Federación, que se enfrentarán, a partir de las 15.30 horas, al Mariño Real Unión.

En su último encuentro, las oiartzuarras no pudieron hacerse con ningún punto. Su visita a Usabal concluyó con una derrota (4-0) ante el Tolosa. Su rival les ganó en juego e intensidad, imponiéndose en duelos y disputas. Aunque las tolosarras dominaron el partido, este se decidió por jugadas estratégicas.

Por su parte, el equipo que milita en la categoría de Regional de Honor masculina se enfrenta esta tarde, a las 17.45 horas, al Euskalduna de Andoain. Los jugadores confían en adjudicarse una nueva victoria, como la cosechada siete días atrás ante el Deusto. Entonces, consiguieron adelantarse en una muy buena primera parte. A pesar de que en la segunda parte el rival subió el nivel, acabaron ganando 0-1 la contienda.