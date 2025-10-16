Los distintos equipos del Oiartzun afrontan un fin de semana repleto de partidos

E. V. oiartzun. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Los diferentes equipos de fútbol de Oiartzun Kirol Elkartea afrontan un nuevo fin de semana de competición liguera. Así, el principal conjunto femenino visitará mañana al Elorrio, al que se enfrentará a las 16.00 horas.

Las chicas tratarán de volver a la senda de la victoria tras la derrota que tuvieron que encajar siete días atrás en el Karla Lekuona ante el Mariño. Minutos antes de dar comienzo al encuentro, el club rindió un pequeño homenaje a la jugadora Zihara Taberna. Una lesión ha obligado a la joven a apartarse de los terrenos de juego.

«Esperamos verla pronto recuperada y de nuevo, jugando en el campo de fútbol», manifestaron sus compañeras del Oiar-tzun.

Por su parte, el equipo de chicos que milita en la categoría Regional de Honor se desplazará a Mondragón para enfrentarse también mañana, aunque a las 16.30 horas, al titular.

En cuanto a las escuadras de fútbol sala, la de Tercera División estatal jugará mañana ante el Mondrate. El partido se disputará, a partir de las 16.00, en el polideportivo Elorsoro.

Además, el Miren Taberna OKE mide fuerzas esta noche, a las 22.30, con el Tolosala en el frontón Uzturpe.