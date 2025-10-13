Desigual suerte de los dos equipos de fútbol sala de Oiartzun Kirol Elkartea

Una de cal y otra de arena. Así pueden resumirse los resultados con los que se han cerrado los partidos disputados a lo largo ... de este pasado fin de semana por los dos equipos de fútbol sala de Oiartzun Kirol Elkartea.

En la categoría de Tercera División estatal, el conjunto oiartzuarra no pudo sumar ningún punto ante el Tolosala en el encuentro celebrado en el polideportivo de Usansolo.

Las cosas no empezaron nada bien para los jugadores del OKE. En los diez primeros minutos de la contienda, el equipo local lograba adelantarse 3-0 en el marcador. Este continuó por delante hasta dar por finalizada la primera parte. Al descanso se llegaba con el marcador mostrando el 4-1, consecuencia del gol de Aitzol Salaberria.

La segunda mitad fue similar, con el equipo local controlando el juego y, a pesar de que los oiartzuarras Xabier Oiarbide y Luken Vicente marcaron sendos goles, no consiguieron remontar el marcador. El partido finalizó con el 8-3 que le dio la victoria al Tolosala. El próximo sábado, a las 16.00 horas, el equipo de Oiartzun se enfrentará al de Mondrate de Arrasate en el polideportivo Elorsoro.

Goles de Garrido y Urrosolo

Por otra parte, en la Primera División guipuzcoana, el equipo Miren Taberna OKE se impuso 2-1 al conjunto Euskalduna de Andoain en el partido disputado el pasado viernes en el polideportivo municipal Elorsoro.

Aunque los oiartzuarras controlaron el encuentro desde su inicio, los andoindarras se adelantaron en el marcador. El empate llegó en el minuto diez gracias a un gol de Pavel Garrido.

Los del OKE también fueron quienes dominaron el partido durante la segunda mitad y lograron, finalmente, la victoria gracias a un gol de Antxon Urrosolo.