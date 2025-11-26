Biok Janariak y Gure Txoko recibirán este viernes el Premio Oarsoarrak

El Premio Oarsoarrak del Euskera, que la Comisión de Euskera de Oarsoaldea concede desde 2010, recaerá este año en tres establecimientos «muy queridos y ... arraigados» en la comarca. Se trata de los locales Biok Janariak y Gure Txoko, ambos de Oiartzun. A ellos se suma el bar Arkaitza de Errenteria.

El jurado, compuesto por representantes del ámbito euskaltzale de la comarca, ha analizado las propuestas recibidas y ha decidido reconocer públicamente el trabajo de Biok Janariak y Gure Txoko, «establecimientos impulsados por personas llegadas desde otros países que han decidido emprender aquí apostando por el euskera y dándole un espacio propio en su actividad diaria».

Su compromiso para aprender la lengua, integrarla en el servicio y convertirla en parte natural de su atención al público ha sido uno de los motivos centrales del reconocimiento.

Del mismo modo, se ha acordado premiar al bar Arkaitza de Errenteria, que en el año en que cumple medio siglo de vida sigue siendo «un refugio cálido y constante para el euskera y la cultura vasca». Desde su apertura, no solo ha atendido a la clientela en euskera, sino que ha mantenido siempre como banda sonora la música vasca, los bertsos y otras expresiones culturales, «convirtiéndose en un espacio de encuentro para quienes buscaban respirar en euskera en tiempos difíciles y también en los de una globalización acelerada.

El jurado —formado por los cuatro ayuntamientos de la comarca, Lau Haizetarak, AEK de Oarsoaldea, Oarso Bidasoko Hitza, el Euskaltegi Municipal de Errenteria y Ttur-ttur euskaltzaleen bilgunea— invita a toda la ciudadanía a participar en el acto de entrega del premio.

La entrega del Premio Oarsoarrak 2025 tendrá lugar este viernes, a las 19.00 horas, en el edificio Merkatuzar de la villa galletera. Como cada año, el acto será abierto al público y constituirá una oportunidad para celebrar, en comunidad, el compromiso con el euskera de estos tres espacios de la comarca.