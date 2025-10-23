El Ayuntamiento recibirá 1,4 millones de euros a través de los fondos europeos

E. V. oiartzun. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oiartzun llevará a cabo una serie de inversiones por valor de cerca de cuatro millones de euros a través del programa PAI (Plan de Actuación Integrado de Oarsoaldea) y recibirá 1,4 millones a través de los fondos europeos FEDER, con el objetivo de «reforzar la red verde del municipio, la economía local y la vida comunitaria». Así lo ha informado la alcaldesa Joana Mendiburu Garayar.

Entre los principales proyectos contemplados para su financiación se encuentra el desarrollo de la Vía Verde de Arditurri y la ampliación de la red peatonal y ciclable, que se traduce en una inversión de 1.254.040 euros. Se trata de una actuación para «fomentar la movilidad sostenible y consolidar la conexión con el eje Irun–Donostia».

También se abordará la adecuación de la salida minera de Arditurri, que tendrá un coste de 62.792,95 euros y cuya intervención estará destinada a «mejorar el entorno y la accesibilidad».

La rehabilitación del centro de interpretación de la Vía Verde de Arditurri, en el barrio de Altzibar, que precisará de 214.000 euros, es otro de la proyectos que recibirá financiación europea. Así se podrá renovar el espacio «para poner en valor el patrimonio urbano y medioambiental».

El Ayuntamiento prevé, igualmente, fomentar la economía de proximidad con medidas para fortalecer el comercio local y la economía circular, invirtiendo 187.250 euros.

Entre sus planes se encuentra, igualmente, la creación de un espacio social, comunitario e intergeneracional en el barrio de Altzibar, que se traducirá en un coste de 1.605.000 euros. Será «un nuevo punto de encuentro vinculado a la Vía Verde de Arditurri, destinado a promover la convivencia y la vida comunitaria».

El PAI, aprobado por los cuatro ayuntamientos, es fruto de una planificación estratégica de largo recorrido coordinada por la Agencia Oarsoaldea. Propone una transformación integral del territorio, centrada en la regeneración urbana y social, el impulso de la economía local y de proximidad, la creación de nuevos equipamientos comunitarios y sociales y lograr una comarca más articulada con capacidad de cooperación.