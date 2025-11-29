El Ayuntamiento tendrá en 2026 el presupuesto más elevado de su historia

El Ayuntamiento contará en 2026 con un presupuesto de 22.831.411 euros, el más elevado hasta la fecha. En comparación con el de ... este año, el Consistorio dispondrá el año que viene de 2,4 millones de euros más, un 12 % adicional, «especialmente gracias al trabajo realizado para obtener subvenciones europeas» El presupuesto fue aprobado en el pleno municipal del miércoles con el voto favorable de los concejales de EH Bildu. Los representantes del PNV se abstuvieron.

En coherencia con el plan de legislatura, cuatro ámbitos tienen una relevancia especial en el presupuesto: la cohesión social (12,64% del total), la economía sostenible y el medio ambiente (8,11%), la cultura y el euskera (9,45%). Además, cuidar el tejido económico del municipio es también una de las prioridades del Ayuntamiento. Por ello se recogen programas de apoyo al pequeño comercio local y a las personas trabajadoras del primer sector, así como inversiones para mantener en buenas condiciones y mejorar las áreas industriales del pueblo.

Doble capacidad de inversión

El Ayuntamiento dispondrá de 2.315.000 euros para realizar diversas inversiones. En 2026 conseguirá duplicar la capacidad inversora de los últimos años, gracias al trabajo realizado para obtener nuevas vías de financiación y acceder a las subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

De cara a 2026, se han consignado partidas para llevar a cabo varios proyectos que mejorarán el municipio. Principalmente estarán orientados a la cohesión del pueblo, al impulso de la transición energética y al fortalecimiento del tejido económico.

Entre otros, los principales proyectos serán la construcción de un espacio cubierto en Altzibar, una nueva conexión del bidegorri en Ergoien y otras mejoras, la revitalización del polígono industrial de Lanbarren, la compra de un nuevo autobús Xorrola, la cobertura de un parque infantil, la renovación de la biblioteca y crear una nueva sala de estudio, mejorar la eficiencia energética del polideportivo e iniciar su renovación integral y crear aparcamientos cubiertos para bicicletas. También se da luz verde a construir nuevos baños públicos, adecuar la salida de la mina de Arditurri, mejorar aceras y carreteras, renovar el aparcamiento de la plaza Euskal Herria, construir un centro de interpretación del Camino Verde de Arditurri en Altzibar, crear un centro de día para personas en riesgo de exclusión (junto con Lezo y Pasaia) y reparar varios caminos municipales.

Servicios «estratégicos»

En cualquier caso, la mayor parte del presupuesto municipal se destinará a mantener y mejorar los servicios públicos. Oiartzun es un municipio con» gran estabilidad». Los servicios puestos en marcha legislatura tras legislatura y las decisiones estratégicas adoptadas han tenido continuidad y, gracias a ello, el Ayuntamiento ofrece hoy «una amplia carta de servicio».

En materia de bienesta,r destacan el servicio municipal de ayuda domiciliaria y el programa Zaintzadi para hacer frente a la soledad no deseada; la ludoteca para jóvenes, los udalekus o el Topalekua. En educación, la haureskola municipal Urmendi y las ayudas destinadas a los dos centros escolares del municipio. En cuanto a infraestructuras, son reseñables la biblioteca municipal Manuel Lekuona, el edificio cultural Landetxe, el polideportivo, las piscinas exteriores de verano y el tanatorio municipal. Por último, en el ámbito medioambiental, destacan el transporte público municipal (Xorrola y taxi-bus), la gestión de residuos, los servicios de agua, el mantenimiento de jardines y las inversiones para el mantenimiento de caminos públicos.

El Ayuntamiento realiza estas inversiones y garantiza el buen funcionamiento de los servicios con el compromiso de seguir mejorando las condiciones de vida de todos los oiartzuarras. En ese camino, el año que viene destinará diversas partidas a servicios estratégicos del municipio: a Bienestar social y servicio de ayuda domiciliaria, 2.182.282 euros; al funcionamiento de educación infantil y primaria, 1.581.343 euros; a instalaciones deportivas y promoción del deporte, 1.576.187 euros; a promoción de la cultura, museos, biblioteca y patrimonio, 1.545.994 euros; a suministro domiciliario de agua potable y tratamiento de aguas residuales, 1.040.25 euros; a protección del medio ambiente, 818.454 euros; a promoción del euskera, 611.840 euros; al área de juventud, 453.487 euros, a los servicios Xorrola y taxi-bus, 446.591 euros; a promoción del empleo y desarrollo empresarial, 406.635 euros; y a parques y jardines, 269.250 euros.