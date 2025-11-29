Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los concejales de EH Bildu Aiako Harria Gaztelumendi, Agustin Lekuona, la alcaldesa Joana Mendiburu, Garazi Urdampilleta y Olaia Lasa.

Oiartzun

El Ayuntamiento tendrá en 2026 el presupuesto más elevado de su historia

La propuesta, que se eleva hasta los 22,8 millones de euros, fue aprobada en pleno con los votos de EH Bildu y la abstención del PNV

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Ayuntamiento contará en 2026 con un presupuesto de 22.831.411 euros, el más elevado hasta la fecha. En comparación con el de ... este año, el Consistorio dispondrá el año que viene de 2,4 millones de euros más, un 12 % adicional, «especialmente gracias al trabajo realizado para obtener subvenciones europeas» El presupuesto fue aprobado en el pleno municipal del miércoles con el voto favorable de los concejales de EH Bildu. Los representantes del PNV se abstuvieron.

