Iaz Arizmendieneako lorategietan egindako ekitaldia.

Oiartzun

Arrazakeria izango du ardatz aurten Harrera Asteak

Herrira bizitzera etorri diren 366 bizilagun berriei ongietorria egingo zaie igandean

E. V.

oiartzun.

Asteazkena, 15 urria 2025, 20:47

Comenta

366 bizilagun berri etorri dira aurten Oiartzunera bizitzera, inguruko herrietatik zein atzerritik. Denei herriko komunitatera ongietorria egiteko harrera saioa egingo dute igande honetan. 2015ean hasi ziren Udala eta Abaraxka ludoteka bizilagun berriei harrera egiteko ongietorri ekitaldia antolatzen eta aurten ere festa, musika eta jan-edana aitzakia hartuta elkar ezagutzeko saioa antolatu dute. 11:30ean izango da, herriko plazan (hortik Arizmendieneako lorategira abiatuko dira, ekitalditxoa eta hamaiketakoa egitera).

Iaz lehen aldiz egitaraua zabaldu eta Harrera Astea antolatzen hasi ziren, eta aurten ere bide horri jarraipena emango diote. Gai nagusi gisa arrazakeriaren inguruko hausnarketa aukeratu dute, bizikidetza eta aniztasuna sendotzeko asmoz. Olaia Lasa Ongizate zinegotziak nabarmendu duenez, «Oiartzun gero eta ani-tzagoa da, eta hori aukera paregabea da elkar ezagutzeko eta elkarrekin hazteko. Arrazakeriari buruz hitz egitea urrats positiboa da, guztion artean herri inklusiboagoa eraikitzeko».

Udazken honetan egingo diren ekintzak urte osoko lan baten parte dira: «Gai honekin lotutako hainbat ekintza egin dira dagoeneko, eta aurrerantzean ere norabide horretan sakontzen jarraituko dugu», gehitu du Lasak.

Ongietorria igandean izango bada ere, aurretik hasiko dute egitaraua. Gaur 'Los miserables' pelikula proiektatuko da Landetxen, eta bihar mahai ingurua izango da, kultur aretoan hau ere

