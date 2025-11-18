Los alumnos de los euskaltegis elegirán el 'corto' ganador del Premio Mintzagun

E. V. oiartzun. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oiartzun, junto con los de Errenteria, Lezo y Pasaia, impulsan a través de la Comisión de Euskera de Oarsoaldea una nueva edición del Premio Mintzagun, creado en 2012 con el objetivo de «ampliar y fortalecer los espacios en los que las personas que aprenden euskera puedan utilizar el idioma».

El galardón se concede al mejor cortometraje en euskera presentado al festival Ikuska, y son los propios alumnos de los euskaltegis de la comarca y del Instituto de Lezo quienes eligen cada año la obra ganadora mediante su voto. Para facilitar la votación, este año también se celebrarán varias proyecciones. En el caso de Oiartzun, la cita se anuncia para este jueves, a partir de las 17.30 horas, en Landetxe Kultur Aretoa. Habrá una proyección abierta al público con el fin de que este pueda disfrutar de los cortometrajes 'Bidean', 'Iturralde', 'A-Maniki', 'Erreka zoko hortan' y 'Planetagatik'. Entre ellos, el alumnado de los euskaltegis elegirá el ganador del Premio Mintzagun 2025.