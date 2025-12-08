Lezo«Nos habéis hecho sentir la identidad del pueblo a través de vuestro baile»
El alcalde Mikel Arruti felicita a los dantzaris lezoarras Mikel Esnaola y Ane Jaunarena por sus últimos triunfos
Lezo
Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14
Los dantzaris lezoarras continúan sumando premios a sus destacadas trayectorias. Ese es el caso de Mikel Esnaola y Ane Jaunarena, que conquistaron el palmarés ... del VII. Campeonato de Aurresku de Euskal Herria, celebrado en la Itsas Etxea de Hondarribia.
Esnaola se proclamó ganador de esta competición. Se hizo con el trofeo de Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra, el trofeo del Ayuntamiento de Hondarribia, la txapela y un premio de 400 euros. Asimismo, el dantzari de Lezo recibió la escultura de Tomás Murua, que permanecerá durante un año en el municipio.
Por su parte, Jaunarena se clasificó en tercer lugar, detrás de la legazpiarra Irati Olaizola. Los organizadores le hicieron entrega del trofeo del Ayuntamiento de Hondarribia y 200 euros.
El alcalde Mikel Arruti presenció el campeonato. A su término, aprovechó para felicitar a los dos dantzaris y elogiar sus respectivas actuaciones. «Nos habéis hecho sentir la identidad del pueblo a través de vuestro baile», manifestó Arruti.
