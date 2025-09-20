Seleccionan los seis finalistas del Concurso de textos breves de teatro

Los finalistas en la edición anterior del Concurso de textos breves de teatro de Lezo, junto con directores, actores y autoridades.

El Ayuntamiento ha anunciado esta misma semana los nombres de los seis dramaturgos finalistas del III Concurso de textos breves de teatro de Lezo. La final se celebrará el 4 de octubre en el patio de Lezo Herri Eskola.

En total han participado once textos teatrales. El pasado viernes fueron elegidos los seis textos teatrales que competirán entre sí en la final. Su nombre se dio a conocer tras la reunión de los miembros del jurado, compuesto por Mireia Gabilondo (actriz, directora y guionista), Mikele Urroz (actriz y creadora) y Agurtzane Intxaurraga (directora y dramaturga).

Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. Según explica en el texto, en la selección se han tenido en cuenta la calidad de los textos (uso de la lengua, desarrollo de personajes e historias, ritmo), la paridad entre los autores (tres mujeres y tres hombres) y la edad (dos deben ser menores de 35 años).

La lectura dramatizada de cada texto se llevará a cabo «de la mano de tres grandes directores y seis actores de Euskal Herria»

Los elegidos, uno a uno

De este modo, los nombres de la media docena de autores que habrán de competir el próximo mes de octubre en un «partido» en el que el arte se convertirá en el principal protagonista son Eneritz Artetxe Aranaz, Marcos Goikoelea Unzalu, Xabin Fernández Zubeldia, Goiz Eder Iturain Aramendi, Jurgi Sarasola Artola e Idoia Garzes Aldazabal.

Sus respectivos textos teatrales cortos competirán en la que se ha dado en llamar «fiesta de las artes escénicas», en la que los espectadores que lo deseen tendrán la oportunidad de disfrutar de forma gratuita. La lectura dramatizada de cada texto se llevará a cabo «de la mano de tres grandes directoras y directores y seis actrices y actores de Euskal Herria».

La lista de los profesionales que participarán en la mencionada fiesta es «muy larga». Para confeccionarla se ha tenido en cuenta «la participación de profesionales de toda Euskal Herria, la igualdad de género y la presencia de jóvenes creadoras y creadores».

«Será un día lleno de música y cultura, y el texto ganador se decidirá con el voto del público», aseguran los responsables municipales.

Dentro de Lezo Eszena

Este certamen literario se enmarca, un año más, dentro de la iniciativa que lleva por título Lezo Eszena. Se trata de un programa de sensibilización y creación de nuevos públicos hacia la cultura en la localidad puesto en marcha junto con la compañía Hika Teatroa.

La competición pretende poner a la juventud en el centro. Por ejemplo, las obras deben tener un máximo de dos personajes y uno de ellos deberá ser joven. Además, el jurado garantizará que al menos dos de los seis autores finalistas sean menores de 35 años de edad.

Tal y como explicó en su presentación ante la prensa el concejal de Cultura, Aitzol Saizar, uno de los principales objetivos del programa Lezo Eszena es precisamente ese, «garantizar la presencia de la juventud en la dramaturgia».

«Es imprescindible para que las personas jóvenes se acerquen al teatro, ya que es un medio para encontrar su lugar también en la cultura, cuando los temas que influyen a la juventud son tratados por autores y autoras jóvenes, se sienten identificados», manifestó el edil.