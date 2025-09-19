Los Santakrutzak celebran el Baserritarren Eguna

Las Santakrutz jaiak dicen este fin de semana adiós con dos jornadas repletas de actos. Entre ellos, se incluyen algunos de los más destacados de ... esta programación de festejos que se ha dividido en dos fines de semana consecutivos.

Los lezoarras celebran este sábado el Baserritarren Eguna, que se traduce en una feria de ganado que se abre, a las 9.30 horas, en el frontón Josetxo Etxandi. También se ha programado una exhibición de deportes rurales para niños, a las 11.00, en la plaza Karlos Saldise, así como una prueba de bueyes, anunciada una hora más tarde, en el probaleku.

Niños y adultos tendrán la oportunidad de disfrutar de otras muchas propuestas, como el pasacalles de gigantes y cabezudos acompañado del grupo de txistularis de Munttar, los concursos de paella y de tortilla de patatas y las comidas de baserritarras que contarán con la actuación de bertsolaris.

Las Santakrutzak se despedirán el domingo con una iniciativa en la que toma parte un gran número de vecinos del municipio. Se trata del desfile de nodrizas y pastores que saldrá, a las 12.00 horas, de Lopene para recorrer las principales calles de la población.

Las finales del XLIX Memorial Josetxo Etxandi, diferentes actuaciones y el toro de fuego completarán el día.