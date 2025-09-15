Las Santakrutz jaiak encaran su recta final

Tras su animado comienzo y los ecos del denominado Santakrutz Eguna aún presentes, las fiestas patronales de Lezo vivirán este próximo fin de semana ... su recta final. Aún quedan varias decenas de actividades de las que disfrutar sin tregua.

Entre las vividas hasta el momento destaca el arranque oficial, con la actuación de los dantzaris más jóvenes del pueblo en Gurutze Santuaren plaza. Centenares de personas presenciaron su participación en una jornada que se cerró con el encuentro de las tamborradas de Allerru, Altzate, Ixkulin y Tiñelu.

La solidaridad se abrió paso entre los rataplanes para rechazar el genocidio que sufre la población palestina. Así lo manifestó la noche del sábado el alcalde de Lezo, Mikel Arruti, desde el balcón del Ayuntamiento. El regidor también reivindicó ante el público que «las fiestas son para todas y todos». «Garantizaremos espacios seguros. Todas las personas son bienvenidas y queremos vivir las fiestas con libertad», proclamó Mikel Arruti antes de comenzar a entonar el popular 'Txoria txori', de Mikel Laboa. Su voz se fundió de inmediato con la del resto de los presentes en Gurutze Santuaren plaza.

Otros momentos para el recuerdo se vivieron, igualmente, el domingo, celebración del Santakrutz Eguna. El día grande de las fiestas contó con la complicidad de infinidad de lezoarras.

Todos ellos tienen un nuevo fin de semana por delante para seguir disfrutando de los festejos que se prolongarán hasta la noche del día 28.