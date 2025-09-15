Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La celebración del Santakrutz Eguna reunió a multitud de cuadrillas en el casco antiguo de Lezo. Fotos Elena Viñas y Lezoko Udala

Lezo

Las Santakrutz jaiak encaran su recta final

Gurutze Santuaren plaza ha sido escenario de diferentes festejos que han contado con la participación de infinidad de lezoarras

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12

Tras su animado comienzo y los ecos del denominado Santakrutz Eguna aún presentes, las fiestas patronales de Lezo vivirán este próximo fin de semana ... su recta final. Aún quedan varias decenas de actividades de las que disfrutar sin tregua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

