Lezo

Sacan a licitación los servicios para el desarrollo del programa 'BIBErlazioak'

E. V.

Lezo.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

El Ayuntamiento de Lezo ha sacado a licitación la contratación de servicios para el desarrollo del programa 'BIBErlazioak: Tejiendo un Ecosistema de Relaciones para el cuidado en Lezo'. El presupuesto del contrato es de 59.905,72 euros (con el IVA incluido, se eleva a 72.485,92 euros).

BIBErlazioak es una iniciativa para «conectar a los profesionales de servicios públicos, privados, voluntariado y ciudadanía de Lezo para que trabajen juntos con el objetivo de implantar un propósito relacional a sus programas, servicios y actividades, y que todos ellos se conecten intrínsecamente con el cuidado».

Para ello, se impulsará la construcción de un «ecosistema» de relaciones en Lezo, co-creando procesos, métodos y servicios y asegurando la participación de diferentes agentes del municipio en el mismo.

El proyecto será llevado a cabo mediante un equipo de tres profesionales con experiencia en el diseño y dinamización de procesos participativos de co-creación.

El servicio contratado dependerá directamente del departamento de Servicios Sociales, correspondiendo la coordinación y la supervisión de las prestaciones a desarrollar a la responsable técnica del departamento.

El Ayuntamiento tendrá facultad para inspeccionar las actividades directamente relacionadas con el programa para comprobar los deberes a los que se obliga a la entidad adjudicataria.

