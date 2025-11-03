Recepción a tres parejas de dantzaris

Elena Viñas Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

En octubre se celebró el 49. Campeonato de Baile Suelto de Euskal Herria, donde participaron tres parejas de Lezo: Maren Galvez y Gorka Granado, Ihintza Erauskin y Mikel Esnaola y Ane jaunarena y Endika Osa. Los primeros ganaron el campeonato, e Ihintza Erauskin y Mikel Esnaola se llevaron el premio a la pareja que participaba por primera vez y se clasificaba en mejor posición. El Ayuntamiento les recibió rodeadas de decenas de lezoarras. El alcalde entregó un obsequio a los ganadores y un detalle al resto.