El PSE-EE solicita al Ayuntamiento que distribuya «pulseras centinela» durante los Santakrutzak

El PSE-EE de Lezo ha propuesto al Ayuntamiento que reparta de manera gratuita «pulseras centinela» entre la población ante las próximas fiestas de ... Santakutzak que se van a celebrar en esta localidad de Oarsoaldea entre los días 13 y 21 de este mes de septiembre. Así lo informan los socialistas a través de una nota de prensa.

Según explican en el mismo texto, «estas pulseras, que ya se utilizan en otros municipios, están diseñadas para detectar la presencia de sustancias químicas en las bebidas, permitiendo así a las usuarias detectar si su bebida ha sido adulterada previniendo posibles agresiones por sumisión química».

Por un entorno «más seguro»

El grupo municipal socialista ha solicitado que la distribución se realice de manera gratuita en los puntos de información municipales; «que la Guardia Municipal reparta las pulseras, así como aquellas entidades que deseen colaborar».

El portavoz socialista, Joxean Sánchez, ha señalado que este tipo de medidas «no solo ofrecen una herramienta práctica y de protección, sino que contribuyen además a generar un entorno más seguro y libre de agresiones. Queremos que todas las mujeres puedan disfrutar de las fiestas con confianza y sin temor».

De esta manera, el PSE-EE de Lezo reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia machista.