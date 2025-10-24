El PSE-EE denuncia la «paralización total» de la política medioambiental de Lezo

E. V. lezo. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El PSE-EE denuncia que EH Bildu ha abandonado las herramientas de planificación estratégica esenciales aprobadas en la legislatura anterior relacionadas con el cambio climático, como el plan de movilidad sostenible y, «de manera muy significativa», la Agenda Lezo 2030 Izan Herrigile, hoja de ruta consensuada para el futuro sostenible del municipio que fue aprobada en 2022.

Para el portavoz del PSE-EE, Joxean Sánchez, los compromisos se aprueban, pero no se ejecutan. «Es un gran y grave error abandonar estas hojas de ruta porque la alternativa es la improvisación. Hay actuaciones recogidas en dichos planes que no pueden demorarse, como la rehabilitación de los barrios, mejoras en la limpieza y recogida de residuos, o inversiones en servicios sociales e infraestructuras», señala.

Asimismo, Sánchez señala que «en lo que llevamos de legislatura, no se ha llevado a cabo ninguna actuación medioambiental reseñable que no estuviese ya prevista por el anterior equipo de Gobierno». Recuerda que en 2019 el pleno aprobó por unanimidad, a iniciativa socialista, la declaración de emergencia climática en Lezo. Este compromiso incluía la elaboración de un plan municipal contra el cambio climático y de eficiencia energética, así como la adaptación del municipio a la Ley Vasca de Sostenibilidad. Sin embargo, y a pesar de que en una moción presentada nuevamente por el PSE-EE sobre la creación de refugios climáticos en 2023 reiteró la necesidad de redactarlo, este plan fundamental sigue sin ver la luz dos años después.

Ante esta situación «de abandono», el grupo municipal socialista exige al Gobierno de EH Bildu la aprobación inmediata del plan municipal contra el cambio climático y de eficiencia energética. También solicita la reactivación urgente de la Agenda Lezo 2030 como guía fundamental para alinear las políticas municipales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Pide, igualmente, la ejecución efectiva de las medidas del plan de movilidad sostenible, especialmente en lo referente a la creación de nuevos espacios de estacionamiento, y un compromiso activo con la participación mediante campañas de sensibilización y educación ambiental, dirigidas a toda la ciudadanía.

El PSE-EE hace un llamamiento final a la responsabilidad del equipo de Gobierno para que cumpla con los mandatos del pleno, y trabaje de forma decidida por un Lezo «más sostenible, saludable y preparado frente a la emergencia climática».