El PSE-EE califica de «decepcionantes» los presupuestos municipales para 2026

El PSE-EE de Lezo considera que los presupuestos municipales presentados por el equipo de gobierno de EH Bildu para el próximo año «no ... tienen visión de futuro y alejan al municipio del progreso». Su portavoz en el Ayuntamiento, Joxean Sánchez, califica las cuentas de «decepcionantes» porque «no proyectan ni preparan a Lezo para los desafíos venideros».

Así lo manifiesta a través de una nota de prensa. En ella, señala que un claro ejemplo de ello es la no incorporación de partidas destinadas a dar solución al mal estado del polideportivo ni al futuro edificio multiusos de Arratoki. Tampoco plantea llevar a cabo el Plan de Acción de la Agenda 2030.

El grupo municipal socialista se ha abstenido en la votación en pleno de los presupuestos municipales para el próximo año. Lo ha hecho tras realizar un análisis pormenorizado y una valoración crítica de la propuesta presentada por el equipo de gobierno que lidera el alcalde Mikel Arruti.

«No se ha contado con la participación ciudadana, fundamental para que las cuentas reflejen las demandas de los vecinos»

Para los socialistas, esta decisión, «reflejo de una postura responsable y comprometida con los intereses generales de los vecinos de Lezo», se produce después de un proceso de negociación en el que el PSE-EE presentó un total de 30 enmiendas por un importe superior al millón y medio de euros.

Si bien en el documento aprobado se incorporan finalmente algunas de las aportaciones defendidas por el PSE-EE, como la rehabilitación del parque de Altamira, la actualización del Plan de Igualdad, el programa de prevención de la soledad no deseada o la renovación de parques infantiles, persisten «importantes deficiencias» que impiden un respaldo pleno.

Una oportunidad «perdida»

En opinión del portavoz socialista, los presupuestos «olvidan las necesidades presentes y futuras de Lezo». «Una vez más nos encontramos con una oportunidad perdida para abordar retos y dar solución a cuestiones como la falta de aparcamiento, la vivienda o el mantenimiento y mejora de nuestros barrios», explica Sánchez.

El socialista avanza que, de cara a la liquidación del presupuesto de este año en el mes de marzo, existe el compromiso del equipo de Gobierno de estudiar la incorporación de otras enmiendas presentadas por el PSE-EE, como la recuperación y rehabilitación de los lavaderos de Zubitxo y su entorno, la realización de una campaña de asfaltado y la creación de un área de esparcimiento canino. «Esperemos que se materialice este compromiso en hechos concretos», declara Joxean Sánchez.

Propuestas introducidas

Entre las iniciativas presentadas por el grupo municipal socialista y que no se han incorporado a los presupuestos municipales se encuentran las ayudas al alquiler a jóvenes, familias monoparentales y mayores de 65 años; la cobertura del parque Euskal Herria; el arreglo de la entrada a la Herri Eskola; la puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico destinado a adolescentes y jóvenes; así como la reurbanización del ámbito de Auñamendi.

Sánchez ha criticado que «una vez más, los presupuestos se han elaborado sin contar con la participación ciudadana, un aspecto fundamental para que las cuentas municipales reflejen verdaderamente las prioridades y demandas de la ciudadanía de Lezo».