Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lezo

Proyectan la película 'Jone, batzuetan' hoy, en Gezala

E. V.

LEZO.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El Auditorio Gezala acoge hoy, sábado, la proyeccción de la película 'Jone, batzuetan' (2025) dirigida por Sara Fantova y protagonizada por Olaia Aguayo y Josean Bengoetxea. La sesión, que se desarrollará en euskera, tendrá lugar a partir de las 19.00 horas. La entrada es gratuita.

El film se centra en una joven que vive su primer amor al tiempo que las consecuencias del Parkinson de su padre se aceleran inesperadamente. Durante la Semana Grande de Bilbao, Jone vivirá entre la sensación de inmortalidad que transita con Olga, y el rechazo a la particular manera que tiene su padre de atravesar su enfermedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Proyectan la película 'Jone, batzuetan' hoy, en Gezala