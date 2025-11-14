Proyectan la película 'Jone, batzuetan' hoy, en Gezala

E. V. LEZO. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

El Auditorio Gezala acoge hoy, sábado, la proyeccción de la película 'Jone, batzuetan' (2025) dirigida por Sara Fantova y protagonizada por Olaia Aguayo y Josean Bengoetxea. La sesión, que se desarrollará en euskera, tendrá lugar a partir de las 19.00 horas. La entrada es gratuita.

El film se centra en una joven que vive su primer amor al tiempo que las consecuencias del Parkinson de su padre se aceleran inesperadamente. Durante la Semana Grande de Bilbao, Jone vivirá entre la sensación de inmortalidad que transita con Olga, y el rechazo a la particular manera que tiene su padre de atravesar su enfermedad.