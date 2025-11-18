El programa del 25N se traducirá en reivindicación, reflexión y colaboración

El programa ideado para conmemorar el próximo 25 de noviembre se prolongará durante dos semanas en Lezo. El Ayuntamiento realiza un llamamiento a toda la ... ciudadanía a participar en los actos organizados junto con el movimiento feminista del municipio.

Así lo manifiestan desde el equipo de Gobierno de EHBildu mediante una nota de prensa. En ella, recuerdan que la próxima semana se celebrará el Día Internacional contra la Violencia Machista. Además de ser un día de «reflexión, colaboración y concienciación», esta jornada será «importante» para la lucha contra la violencia machista, ya que «el 25 de noviembre visibiliza la violencia contra las mujeres como un problema de primer orden en la sociedad actual».

Por este motivo, el movimiento feminista de Lezo ha elaborado, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y diversos agentes, un programa que dio comienzo ya ayer, martes, y finalizará el 30 de noviembre.

Los actos, día a día

Esta programación incluye numerosas iniciativas «de carácter plural», que tienen como objetivo «aumentar la concienciación ciudadana y reforzar las redes de solidaridad», y son para toda la ciudadanía. Por lo tanto, «la organización invita a todas y todos los lezoarras a participar» en cada una de ellas.

La primera propuesta se tradujo a últimas horas de la tarde de ayer en la segunda sesión enmarcada dentro del ciclo formativo para padres y madres organizado por el Ayuntamiento bajo el título 'Cómo tratar el tema de la violencia machista con los hijos'. Idoia Lekue, condujo este curso impartido en la Sala de Cultura.

«Ahora que el 25 de noviembre toca la puerta, ofrece a los padres y a las madres herramientas y recursos para trabajar el tema tanto con adolescentes como con niñas y niños», señalan.

La siguiente cita se anuncia para el 25 de noviembre, día en que tendrá lugar el acto central. A continuación, se llevará a cabo una kantujira popular por las principales calles del pueblo. Comenzará, a las 19.00 horas, en la Plaza Karlos Saldise.

Un día más tarde, Rosa Ugalde, trabajadora social de Elkartu, ofrecerá una conferencia sobre 'Violencia machista y discapacidad'. La charla se desarrollará, a partir de las 18.00 horas, en la Sala de Cultura.

Además, el Auditorio Gezala acogerá el próximo día 27 el monólogo 'Gregoria', de la mano de la actriz Beatriz Egizabal. El espectáculo, previsto a partir de las 19.30 horas, tiene como fin invitar a la reflexión. El público podrá comprobar cómo no le falta humor.

Por último, el 30 de noviembre el Auditorio Gezala volverá a abrir sus puertas para disfrutar del espectáculo 'Norbere mundu intimo', de la mano de Mirari Martiarena y Ane Labaka. Se trata de una actuación que combina monólogo y bertsos.

Zapatos rojos

Asimismo, los organizadores de esta programación invitan a depositar zapatos rojos a las puertas de los establecimientos comerciales de la población entre el 24 y 30 de noviembre.

En Lezo es ya una tradición recurrir al calzado de dicho color para reivindicar una sociedad sin violencia sexista. Por ello, no es extraño ver stilettos, botas y otras creaciones decorando escaparates y el interior de diversos negocios.