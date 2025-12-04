Presentan el Plan de Acción para la Transición Climática y Energética

El Ayuntamiento presentará el próximo miércoles el Plan de Acción para la Transición Climática y Energética de Lezo. Para ello, ha convocado un acto ... abierto a la ciudadanía que tendrá lugar, a partir de las 18.00 horas, en la Sala de Cultura, situada en el número 2 de la calle Donibane.

Así lo informa el equipo de Gobierno municipal de EH Bildu mediante una nota de prensa hecha pública en las últimas horas. En ella, explica que este plan «recoge las adaptaciones y mejoras necesarias para mitigar el cambio climático». Además, añade que el documento tendrá vigencia hasta el año 2040.

Hay que recordar que el Ayuntamiento puso en marcha en 2024 un plan de acción en favor de una población capaz de reducir los gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático y adaptarse a sus impactos. Con el fin de alcanzar los distintos objetivos marcados en el horizonte temporal 2030, el Consistorio se compromete a actuar «activamente» en la acción por el clima.

Sin embargo, se trata de un plan elaborado con una perspectiva contemplada «a largo plazo», ya que en su hoja de ruta también incluye acciones de cara a 2050.

Sus objetivos

El Plan de Acción para la Transición Climática y Energética de Lezo tiene, entre sus objetivos, cuatro principales. Para empezar, apuesta por la reducción «significativa» de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los sectores ubicados en la localidad, incluido las correspondientes al propio Ayuntamiento.

El segundo de estos objetivos pasa por el ahorro energético en la actividad municipal y en el resto de sectores ubicados en la localidad (viviendas, servicios, industria, sector primario, etc.), la eficiencia en el uso de la energía y que la mayor parte de la energía necesaria sea de origen renovable, acorde con «la filosofía de kilómetro cero».

Prever en Lezo los posibles daños derivados de los impactos asociados al cambio climático, fijar medidas preventivas eficaces y que las medidas de adaptación al cambio climático conlleven «efectos positivos» sobre la salud de la población y el patrimonio natural representa el tercer objetivo previsto.

El cuarto y último se basa en «empoderar» a los lezoarras en el cambio climático y la transición energética y formar redes de colaboración entre diferentes agentes «porque el cambio climático es un reto de todas y todos».

En busca de aportaciones

Tal y como presentó el diagnóstico de la localidad que ha servido de base para el diseño del plan de acción en 2024, el Ayuntamiento de Lezo también pretende recoger las aportaciones de la ciudadanía en el diseño del mencionado plan de acción.

Por este motivo, el 10 de diciembre, a las 18.00 horas, en la Sala de Cultura municipal, los lezoarras que lo deseen tendrán la oportunidad de realizar sus aportaciones. Para ello, el Ayuntamiento invita tanto a agentes como a la ciudadanía a acudir a la presentación, cuya entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.