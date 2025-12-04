Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general del polígono industrial de Lezo. Fernando de la Hera

Lezo

Presentan el Plan de Acción para la Transición Climática y Energética

El Ayuntamiento dará a conocer el próximo miércoles el documento durante la celebración de una reunión abierta a la ciudadanía y diferentes agentes de Lezo

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

El Ayuntamiento presentará el próximo miércoles el Plan de Acción para la Transición Climática y Energética de Lezo. Para ello, ha convocado un acto ... abierto a la ciudadanía que tendrá lugar, a partir de las 18.00 horas, en la Sala de Cultura, situada en el número 2 de la calle Donibane.

diariovasco Presentan el Plan de Acción para la Transición Climática y Energética

