Poesia kaia cierra hoy su última edición con un recital

El Auditorio Gezala se convierte hoy, a partir de las 19.00 horas, en escenario de un recital de poesía protagonizado por Berta Piñán, Rakel Pardo y Sara Uribe-Etxeberria. Al finalizar la sesión, el quinteto Oiasso interpretará la sinfonía K.581 para clarinete de Mozart.

Con este acto, se clausura la quinta edición de Poesia Kaia, la programación que organiza el grupo Balea Zuria y el Ayuntamiento con el objetivo de acercar la poesía a la ciudadanía del municipio.

La entrada es libre y gratuita, aunque es necesario adquirir invitaciones a través de la página web del Ayuntamiento.