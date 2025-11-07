Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salaberria, Saizar y Makuso en la presentación de Poesia Kaia. VIÑAS

Lezo

Poesia kaia cierra hoy su última edición con un recital

E. V.

LEZO.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El Auditorio Gezala se convierte hoy, a partir de las 19.00 horas, en escenario de un recital de poesía protagonizado por Berta Piñán, Rakel Pardo y Sara Uribe-Etxeberria. Al finalizar la sesión, el quinteto Oiasso interpretará la sinfonía K.581 para clarinete de Mozart.

Con este acto, se clausura la quinta edición de Poesia Kaia, la programación que organiza el grupo Balea Zuria y el Ayuntamiento con el objetivo de acercar la poesía a la ciudadanía del municipio.

La entrada es libre y gratuita, aunque es necesario adquirir invitaciones a través de la página web del Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Poesia kaia cierra hoy su última edición con un recital

Poesia kaia cierra hoy su última edición con un recital