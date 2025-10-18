El pleno municipal ha dado luz verde al inventario de caminos públicos de Lezo

El Ayuntamiento aprobó inicialmente en el pleno celebrado el pasado 25 de septiembre el inventario de caminos públicos existentes en la localidad. El plazo ... de aportaciones y alegaciones permanecerá abierto hasta el 8 de noviembre. Mientras tanto, la documentación que recoge el inventario estará expuesta al público.

En Lezo hay numerosas vías públicas (herri-bideak), pero hasta ahora no todas se han ubicado y contabilizado oficialmente. El Ayuntamiento ha realizado una importante labor de investigación con el apoyo técnico de la técnica agraria Conchi Uriarte Seminario. Han llevado a cabo un ejercicio de investigación y documentación para la identificación y registro de todas las vías. De esta forma, la identificación de las mismas resultará más fácil en caso de obras o necesidades de cualquier tipo.

El inventario se ha elaborado a través de diferentes canales de recogida de información, en contacto con la ciudadanía del medio rural, con el trabajo de campo y a través de la información disponible en el archivo municipal.

Para realizar la inspección de campo ha sido imprescindible relacionarse con vecinos. Gracias a su relación con el sector agrario, son las personas que más posibilidades tienen de conocer estos caminos y también las que más los han utilizado. Por lo tanto, la realización de entrevistas ha sido una importante fuente de información para el Ayuntamiento y para la técnico. Además, se ha realizado una investigación de campo para identificar los caminos que no estaban registrados y recoger las características de todos (anchura, estado, firme, etc.).

Investigación «exhaustiva»

Asimismo, ha sido necesario realizar un exhaustivo trabajo de investigación. Han podido realizar una recopilación de información mediante los archivos municipales y otros documentos. Para ello, han utilizado el archivo municipal, el 'Mapa Topográfico Nacional' (1.928-42), los planos realizados por el Instituto Geográfico Nacional en 1982, el Catastro Rústico, las ortofotos, la descripción del registro y documentos y planos privados.

Con todos ellos han creado un inventario de los caminos públicos de Lezo, un registro que recogerá los datos, ubicación y otros detalles de todos los caminos que son propiedad del Ayuntamiento. En concreto, se han elaborado dos tipos de documentos. Por un lado, una ficha de cada vía con las características del mismo (lugar de inicio y final, longitud de la vía, estado de la misma, usos, acreditación de carácter público, fotografías...). A cada camino se le da un número y un nombre. Por otro lado, también se ha creado un plano con todas las vías

El inventario permanecerá en la sección 'Exposición pública' de la página web del Ayuntamiento de Lezo hasta el 8 de noviembre, plazo que estará abierto a aportaciones y alegaciones.

Este inventario se podrá consultar cualquier día en el departamento de Urbanismo, entre las 8.30 y las 13.30 horas. En caso de querer reunirse con la técnico responsable, para cualquier aportación o consulta, es necesario concertar cita llamando al teléfono 943 52 43 80.

Las reuniones se celebrarán los próximos días 21 y 30 de octubre y 4 de noviembre, por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas. También se han fijado reuniones el 29 de octubre y 5 de noviembre, por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas.