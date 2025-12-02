La plaza es escenario de varios actos para celebrar Euskararen Eguna

La celebración hoy, miércoles, del Día Internacional del Euskera ha llevado a diferentes agentes de Lezo a unir fuerzas con el fin de organizar ... varios actos a lo largo de la jornada. Así lo anuncia el Ayuntamiento a través de sus diferentes redes sociales.

Esta programación «especial» dará comienzo, a las 17.00 horas, con una merienda compartida, en la que no faltará el buen ambiente. A continuación, se llevará a cabo una concentración en la que podrán tomar parte lezoarras de todas las edades. Juntos tendrán la oportunidad de presenciar el evento organizado para conmemorar este día. Las actividades se desarrollarán en la plaza, aunque si la meteorología no acompaña, se trasladarán a la cancha.

También habrá tiempo de poner en marcha una animada kalejira que recorrerá las principales calles del municipio, sumando más vecinos a sus filas. Para completar la tarde, se ha previsto un bingo con música de txaranga.

Como preludio de estas celebraciones, la ludoteca municipal fue escenario ya ayer por la tarde de un taller con el que comenzaron los preparativos de la jornada organizada para este miércoles.

El programa del Euskararen Eguna ideado en la población es el resultado de los trabajos realizados por el Ayuntamiento de Lezo, Lau Katu, Errota, Talaia, Hezikuntza, Piztu, Kuadrillategi, Faktoria, la Ludoteca y el euskaltegi Oroitzene AEK.