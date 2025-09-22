La piscina de Altzate ya está en funcionamiento en su horario habitual

LezoLa piscina de Altzate ya está en funcionamiento en su horario habitual
Lezo
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21
Tras llevar a cabo las labores de mantenimiento que se realizan cada año al cierre de la temporada estival, la piscina de Altzate vuelve ... a estar en funcionamiento en su horario habitual. Entre las tareas que se han acometido se encuentran el vaciado del buque, la limpieza, pequeñas reparaciones en la infraestructura y las modificaciones de los autómatas de control interno.
Así lo informa el Ayuntamiento de Lezo a través de su página web. Las instalaciones volvieron a abrirse este lunes, con normalidad.
