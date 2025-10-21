Pello Añorga protagoniza una sesión de cuentacuentos en la biblioteca

E. V. LEZO. Martes, 21 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

La biblioteca municipal Andreone se convierte hoy, miércoles, en escenario de una sesión de cuentacuentos protagonizada por Pello Añorga. La actividad, cuya entrada es gratuita, está dirigida a menores de entre cuatro y siete años de edad.

El público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar de la narración del cuento titulado 'Liburu erraldoia'. La iniciativa, que se desarrollará en euskera, dará comienzo a las 18.15 horas.

Nacido en Oiartzun en el año 1956, Pello Añorga cursó estudios de Magisterio en San Sebastián y ejerció de profesor en la ikastola de su localidad natal. Desde 1986, se dedica a contar cuentos a la población infantil. También escribe cuentos, poesía y álbumes, por los que ha recibido diferentes premios