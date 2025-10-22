Oroitzene AEK acogerá un taller para «soltarse y hablar en euskera»

LezoOroitzene AEK acogerá un taller para «soltarse y hablar en euskera»
Esta iniciativa «de empoderamiento» del alumnado de los euskaltegis tendrá lugar el próximo lunes en Lezo
Lezo
Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09
Los euskaltegis de la comarca acogerán hasta finales de este mes seis sesiones dirigidas a que el alumnado gane confianza y utilice el idioma en ... situaciones reales. En Lezo, Oroitzene AEK acogerá esta iniciativa para «soltarse y hablar en euskera» el lunes, de 18.00 a 19.30 horas
La Comisión de Euskera de Oarsoaldea, a través de su programa Mintzagun, pone en marcha estos talleres «de empoderamiento» dirigidos al alumnado de los seis euskaltegis de la comarca. El objetivo principal es proporcionarle las estrategias y la confianza necesarias para dar el paso definitivo: integrar el euskera que aprenden en las aulas en su vida cotidiana. Impartidos por los técnicos de Emun, Ainhoa Lasa e Inaxio Usarralde, estos talleres de hora y media de duración buscan demostrar que cualquier tema, por actual o innovador que sea, se puede abordar perfectamente en euskera.
Según explican desde la comisión de euskera, «el propósito es doble. Por un lado, queremos que las primeras experiencias del alumnado hablando de temas de actualidad sean en euskera desde el primer momento. Por otro, buscamos evidenciar que son capaces de entender y comunicarse sobre cualquier asunto sin dificultad, rompiendo así posibles barreras psicológicas».
Estas sesiones, que se organizan seis veces por curso lectivo con una temática diferente cada vez, forman parte del esfuerzo continuo por «vitalizar el uso del idioma mas allá de las aulas».
