Oroitzene AEK acoge un taller de pintxos de la mano del cocinero pasaitarra Carlos Nuez

Elena Viñas Lezo. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Durante las próximas dos semanas, el alumnado de los euskaltegis de Oarsoaldea aprenderá a preparar una variedad de pintxos fríos, sabrosos y adecuados para cualquier comida, de la mano del cocinero pasaitarra Carlos Nuez. Los talleres de 'Micrococina' se celebrarán hasta el 10 de diciembre en los seis euskaltegis que se reparten por toda la comarca. Tras la primera cita desarrollada el lunes en el euskaltegi municipal de Errenteria, hoy es el turno de Oroitzene AEK de Lezo. La clase tiene lugar de 18.30 a 20.00 horas.

Según la Comisión de Euskera de Oarsoaldea, el objetivo principal es «que el alumnado tenga sus primeras experiencias hablando en euskera sobre temas de actualidad y que sientan que pueden abordar cualquier tema con naturalidad». Las sesiones tienen una duración de una hora y media y forman parte del programa Mintzagun, que busca «revitalizar el uso del euskera más allá de las aulas».

Combinando gastronomía y euskera, los talleres ofrecen una oportunidad «enriquecedora y agradable» para vivir y practicar el euskera en un contexto diferente y cercano.