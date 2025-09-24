La música se convertirá en protagonista de este próximo fin de semana en Lezo

El fin de semana que aguarda a la vuelta de la esquina tendrá como protagonista la música. Lezo volverá disfrutar de la actuación de ... la Kantujira popular que recorre algunas de las principales calles de la localidad. Además, se ha programado un concierto de la mano del coro Ebanjelari Iztieta Abesbatza.

Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. En ella, el Consistorio recuerda que ya ha comenzado el curso escolar 2025-2026 y se ha puesto en marcha la programación de actividades de la Escuela Municipal de Lezo Tomas Garbizu.

«Septiembre se inicia con fuerza», manifiestan los responsables municipales para, a continuación, desvelar en detalle las dos propuestas de las que podrán disfrutar los lezoarras de forma gratuita.

Ebanjelari Iztieta Abesbatza propondrá disfrutar de un «amplio y enriquecedor» repertorio coral en el municipio

Invitación abierta

Para empezar, este sábado a mediodía se celebrará la primera Kantujira de la temporada que acaba de arrancar. Sus integrantes entonarán temas pertenecientes a la música popular. De este modo, como cada tercer sábado de mes, el centro de la población contará con una banda sonora hecha a base de distintas canciones y melodías que se entonan en todos los rincones de Euskal Herria.

Las personas que toman parte en esta iniciativa partirán, a las 12.30 horas, de Aiton-amona Borda y tras realizar una parada tanto en Kaialde como en Kale Nagusia, darán por finalizado el recorrido en Gurutze Santuaren plaza.

Los responsables de Tomás Garbizu Musika Eskola y el Ayuntamiento de Lezo han invitado a participar a toda la ciudadanía, dado que «se trata de una actividad abierta que se propone como una oportunidad para cantar y disfrutar de canciones populares».

Añaden que repartirán la letra de las canciones en papel para poder cantarlas en grupo.

Experiencia góspel

El mismo sábado, pero por la tarde, la plaza del Santo Cristo acogerá el concierto de góspel que ofrecerá el grupo coral Ebanjelari Iztieta Abesbatza. El recital comenzará a las 18.00 horas. En caso de lluvia, se trasladará al Auditorio Gezala.

La historia del coro Ebanjelista Iztieta se remonta varios años atrás. Tiene su origen en un pequeño coro de una parroquia de un barrio de Pamplona. Este coro comenzó a realizar pequeños conciertos en las plazas y parroquias de los pueblos, sin experiencia musical, pero convirtiendo cada actuación en una experiencia espiritual góspel. Poco a poco fueron formándose a nivel musical y completó la experiencia espiritual con la solidez del nivel profesional, cantando en los principales auditorios de muchas ciudades importantes, como Baluarte o Navarra Arena.

Con el tiempo, se han creado diferentes escuelas de góspel siguiendo el ejemplo de la agrupación inicial y el Ebanjelista Iztieta Abesbatza es una de ellas. Este coro lleva más de cinco años realizando conciertos con la intención de llevar a los participantes a «una auténtica experiencia góspel». En Lezo se podrá disfrutar de un «amplio y enriquecedor» repertorio coral.

En él se incluyen temas como 'Ríos de Babilonia', 'De donde viene mi socorro', 'Jesus inork zu bezala', 'Revival anthem', 'Los gigantes caerán', 'De gloria en gloria', 'Victory', 'Glory Glory', 'When The saints', 'Santo, santo, santo' y 'Apocalipsis 19'.