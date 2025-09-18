Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las instalaciones de la ludoteca municipal ya están preparadas para dar comienzo al nuevo curso.

Lezo

La ludoteca municipal ha abierto ya el plazo de inscripción para el nuevo curso

El centro abrirá sus puertas el próximo 1 de octubre para acoger a menores de 4 a 11 años de edad

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

El plazo de inscripción en la ludoteca municipal de Lezo se ha abierto esta misma semana. El curso escolar comenzará el 1 de octubre ... y finalizará el 29 de mayo de 2026. Durante todo este tiempo, las personas interesadas podrán inscribirse en cualquier momento que deseen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

