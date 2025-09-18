La ludoteca municipal ha abierto ya el plazo de inscripción para el nuevo curso

El plazo de inscripción en la ludoteca municipal de Lezo se ha abierto esta misma semana. El curso escolar comenzará el 1 de octubre ... y finalizará el 29 de mayo de 2026. Durante todo este tiempo, las personas interesadas podrán inscribirse en cualquier momento que deseen.

La inscripción se puede realizar en la oficina del Departamento de Euskera y Cultura del Ayuntamiento o de forma online. Además, a lo largo del curso, esta también se podrá realizar en la propia ludoteca.

Este año las personas interesadas pueden realizar tres tipos de matriculación. Por un lado, la trimestral, que se traduce en 19 euros. Por otro, la cuatrimestral, que tiene un coste de 26 euros; y, finalmente, la correspondiente al curso completo, consistente en 42 euros. Toda la información se puede encontrar en la web municipal, en el folleto publicado y en el departamento de Euskara-Cultura del Ayuntamiento.

Los niños de 4 a 11 años podrán acudir a la ludoteca de lunes a viernes, de 16.30 a 19.30 horas. Con el objetivo de jugar y relacionarse en euskera, este equipamiento pretende ser «un complemento y un apoyo al desarrollo de la infancia».

Para abordar este objetivo darán una importancia vital a la comunidad y al pueblo a lo largo del curso, ya que en la ludoteca colaborarán con los agentes de la localidad. Una vez al mes, un grupo o agente local visitará la ludoteca para dar a conocer su labor.

Por otro lado, siguiendo el camino emprendido el año pasado, trabajarán explícitamente con el refuerzo lingüístico, con especial atención a la oralidad. Todo ello utilizando una metodología participativa y centrada en lo lúdico. Será «una oportunidad única para enriquecer el euskera jugando».