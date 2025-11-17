Licitan el suministro de equipamiento del nuevo centro de día

E. V. LEZO. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha sacado a licitación recientemente la contratación del suministro de equipamiento para el futuro centro de día destinado a aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social en el municipio de Lezo y sus cercanías.

El concurso público incluye un total de tres lotes, que se corresponden con la adquisición del mobiliario y las mesas, contemplando su montaje e instalación; el equipamiento correspondiente a habilitar la cocina industrial; y, finalmente, el equipamiento de tipo tecnológico. Todos los productos ofertados deberán contar con una garantía mínima de tres años, tal y como se precisa en las bases del anuncio.

El valor estimado del contrato es de 61.202,43 (74.054,94 euros con IVA incluido). El primer lote se traduce en 41.521,05 euros. El segundo tiene un precio de 21.127,19 euros. El valor del tercer lote se cifra en 7.214,41 euros.

Las empresas tendrán de plazo hasta el próximo día 20 para presentar sus propuestas junto con la documentación solicitada por el Consistorio. La duración del contrato será de dos meses.

Calidad ambiental

Asimismo, según se establece en el anuncio de este concurso, «para salvaguardar la seguridad y salud de las personas usuarias, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además, el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente».

El plazo de entrega máximo de los suministros de esta licitación será de un total de ocho semanas, en el mencionado centro de atención diurna a contar desde el día siguiente a la firma del contrato, «sin perjuicio de la oferta presentada por la empresa que resulte adjudicataria».

El suministro deberá llevarse a cabo con «el mínimo embalaje indispensable» y, en todo caso, el embalaje que se utilice «deberá ser reciclable o confeccionado en materiales reciclados».

Todos los equipos y materiales que se empleen en la instalación serán «de buena calidad», Otros requisitos establecen la necesidad de que sean «homologados y comercializados en el mercado nacional». También deberán disponer de «marcado CE».