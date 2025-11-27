Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Los tres deportistas junto con Juma Estévez, de Lezoko Beleak.

Lezo

Lezoko Beleak se hizo con dos bronces en el Ranking de Euskadi

Los deportistas del club de esgrima fundado en el municipio también lograron la victoria en la primera jornada de la Liga Escolar de Gipuzkoa

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

El polideportivo Pío Baroja de San Sebastián fue escenario el pasado sábado de la celebración del primer Ranking de Euskadi de sable de la temporada, ... que se saldó con las victorias de June Ruiz y Jaime Aizpurua, ambos pertenecientes al Club Deportivo Fortuna de la capital guipuzcoana. Los deportistas de Lezo Julia Curto y Eneko Castillo tuvieron una participación destacada adjudicándose sendos bronces.

