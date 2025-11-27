Lezoko Beleak se hizo con dos bronces en el Ranking de Euskadi

El polideportivo Pío Baroja de San Sebastián fue escenario el pasado sábado de la celebración del primer Ranking de Euskadi de sable de la temporada, ... que se saldó con las victorias de June Ruiz y Jaime Aizpurua, ambos pertenecientes al Club Deportivo Fortuna de la capital guipuzcoana. Los deportistas de Lezo Julia Curto y Eneko Castillo tuvieron una participación destacada adjudicándose sendos bronces.

A estos dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, se les dibuja un futuro «prometedor». Así lo manifiestan desde el club Lezoko Beleak.

Por otro lado, un total de sesenta deportistas escolares participaron el domingo en la primera jornada de la Liga Escolar de Gipuzkoa. Fue una «bonita» experiencia para los deportistas de Lezoko Beleak, que lograron imponerse en tres categorías diferentes, convirtiéndose este en el club «más exitoso» del día.

Einar Domínguez, Unax Zalla y Julia Curto se llevaron los torneos de las categorías benjamín, alevín y cadete femenino, respectivamente. En palabras del club, las suyas son unas victorias que «refrendan el trabajo diario que realizan estos deportistas y un premio a su constancia».