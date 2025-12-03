Los lezoarras se unieron para dar un impulso al euskera

LezoLos lezoarras se unieron para dar un impulso al euskera
Decenas de vecinos asistieron a los actos convocados durante la tarde para celebrar el Euskararen Eguna
Lezo
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27
Una merienda compartida, un pasacalles, una concentración, un evento especial y hasta un bingo con música. Estos fueron los principales actos con los que Lezo ... festejó durante la tarde de ayer el Euskararen Eguna. La programación organizada por el Ayuntamiento, asociaciones y diversos agentes atrajo a multitud de vecinos de todas las edades.
Además, conscientes de la importancia del Día Internacional del Euskera como día de reivindicación y concienciación, los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Lezo aprobaron ayer por unanimidad la declaración institucional acordada por UEMA, EUDEL, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.
Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a poner el euskera en el centro de las políticas municipales. Añade que no dará pasos atrás en política lingüística y que hará lo que le corresponde en el salto que requiere el euskera, poniendo los medios para ello.
